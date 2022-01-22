72 bin 856 yeni vaka, 184 vefat

Türkiye'de 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı. 184 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 89 bin 926 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.37 oldu. Uygulanan toplam aşı miktarı 140 milyon 665 bin 664 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım" dedi. ANKARA