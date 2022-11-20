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Giriş Tarihi: 20.11.2022

72 bin liraya satın aldıkları bilgisayarı kargodan çaldılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
72 bin liraya satın aldıkları bilgisayarı kargodan çaldılar
İstanbul Sarıyer'de oturan A.C. (39), 3 Kasım Perşembe günü bilgisayarını 72 bin liraya internet üzerinden satışa çıkardı. A.C. bilgisayarı satın almak için arayan kişiyle anlaştı. Bilgisayarı alacağını söyleyen kişi, bilgisayarın parasını kargo geldiğinde kapıda ödemek istedi. Durumdan şüphelenmeyen A.C. bilgisayarı bir kutuya koyarak kargo şirketine teslim etti ve kargo takip numarasını da müşteri sandığı kişiye verdi. Bir süre sonra 72 bin lira değerindeki bilgisayar, kargo şirketinin bürosundan kayboldu. Bunun üzerine A.C., polise giderek ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda A.C.'nin internet üzerinden anlaştığı kişilerin, kargo şirketine gelerek, bilgisayarı çaldıkları ortaya çıktı.



Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği Müveyran Ş. (22) ile Diyar Ö.'yü (21) gözaltına aldı. Şüphelilerden Diyar Ö.'nün 3 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. İddiaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızların kargo şirketinden bilgisayarı çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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72 bin liraya satın aldıkları bilgisayarı kargodan çaldılar
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