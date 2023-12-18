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Giriş Tarihi: 18.12.2023

72 ilde Mercek Operasonu yapıldı

İLKER TURAK İLKER TURAK
72 ilde Mercek Operasonu yapıldı
Jandarma ve Emniyet ekiplerince son 3 günde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 72 ilde eş zamanlı "Mercek-8" operasyonu düzenlendi. Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik gerçekleşen operasyonda 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek, 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda bin 335 silah ele geçirilirken, bin 558 şüpheli ise gözaltına alındı.

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İstanbul'da 179 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 225 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da 58 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 62 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 49 tabanca ele geçirildi, 75 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de 48 tabanca ele geçirildi, 92 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 40 tabanca ele geçirildi, 60 şüpheli gözaltına alındı.

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72 ilde Mercek Operasonu yapıldı
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