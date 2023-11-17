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Giriş Tarihi: 18.11.2023

72 kişiye mezar olmuştu savcı 22.5 yıl istedi

Halit TURAN Halit TURAN
İbrahim GÜNEŞ
72 kişiye mezar olmuştu savcı 22.5 yıl istedi
Asrın deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Grand İsias Hotel'in sorumlularıyla ilgili 11 kişiye ayrı ayrı 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, otelin 1993 yılında "Konut" olarak ruhsatı alındığı, 2001 yılında otele dönüştürüldüğü, yapıya 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği ve toplam kat sayısının 9'dan 10'a çıkartıldığı belirtildi. İddianamede yer alan rapora göre; otelin yapımı ve bitiş aşamalarında, imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depreminin yapılan düzenleme sonrası konuyla ilgili açılacak ve ancak 750 günde bitecek davalarda bilirkişilik ve idari yargılama sürecinin 168 günde tamamlanmış olacağını söyledi. Tunç, "Deprem bölgemizdeki devam eden davalarda bir tıkanıklığın olmaması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik." dedi.

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72 kişiye mezar olmuştu savcı 22.5 yıl istedi
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