72 saat sonra enkaz altında kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 il arasında yer alan Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nda başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerinde enkaz altından ses alındı. Çalışmalarını sesin bulunduğu bölgede yoğunlaştıran ekipler, yaralı bir kadına ulaştı. Kadının 45 yaşlarında Yazgül Çaçan olduğu belirlendi.
İLK MÜDAHALE ENKAZ ALTINDA YAPILDI
Bacağının sıkışan Yazgül Çaçan'a sağlık ekibi ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. Ardından ekiplerin titizlikle yaptığı çalışma ile Çaçan, depremden 71 saat sonra enkazdan çıkartılırken, diğer depremzedelere de umut oldu. Yazgül Çaçan, tıbbı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.