72 saat sonra enkaz altında kurtarıldı





İLK MÜDAHALE ENKAZ ALTINDA YAPILDI



Bacağının sıkışan Yazgül Çaçan'a sağlık ekibi ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. Ardından ekiplerin titizlikle yaptığı çalışma ile Çaçan, depremden 71 saat sonra enkazdan çıkartılırken, diğer depremzedelere de umut oldu. Yazgül Çaçan, tıbbı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.