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Giriş Tarihi: 9.2.2023 08:37

72 saat sonra enkaz altında kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde yıkılan Yoldaş Apartmanı’nda enkaz altında kalan Yazgül Çaçan, ekipler tarafından kurtarıldı.

DHA
72 saat sonra enkaz altında kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 il arasında yer alan Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nda başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerinde enkaz altından ses alındı. Çalışmalarını sesin bulunduğu bölgede yoğunlaştıran ekipler, yaralı bir kadına ulaştı. Kadının 45 yaşlarında Yazgül Çaçan olduğu belirlendi.



İLK MÜDAHALE ENKAZ ALTINDA YAPILDI

Bacağının sıkışan Yazgül Çaçan'a sağlık ekibi ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. Ardından ekiplerin titizlikle yaptığı çalışma ile Çaçan, depremden 71 saat sonra enkazdan çıkartılırken, diğer depremzedelere de umut oldu. Yazgül Çaçan, tıbbı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yazgül Çaçan'ın bulunduğu bölgede sürdürülen çalışmalarda 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Enkazda arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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72 saat sonra enkaz altında kurtarıldı
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