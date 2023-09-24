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Giriş Tarihi: 25.9.2023

72 şüpheli yakalandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
72 şüpheli yakalandı
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Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir tacirinin yakalandı.
AĞRI İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 25 kilogram (kg) sıvı metamfetamin ele geçirilirken, 1 zehir taciri gözaltına alındı.
DIYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör operasyonu yapıldı. Operasyonda; 80 kg toz esrar, 15 kg kubar esrar, 834 bin kök kenevir, 2 milyon 850 bin kök skunk ele geçirilirken, 7 zehir taciri gözaltına alındı.
TEKIRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda; 15 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 zehir taciri gözaltına alındı.
SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda toplam, 9.5 kg esrar, 0.5 kg muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 14 zehir taciri gözaltına alındı.
AYDIN İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda ise 2.2 kg esrar, 1.6 kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 48 zehir taciri gözaltına alındı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda ise toplamda 13 kg esrar ele geçirildi.
SOSYAL medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonları yapan Jandarma ve polis ekiplerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

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72 şüpheli yakalandı
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