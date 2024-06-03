720 milyon liralık yedek parça baskını

İstanbul Emniyeti son yılların en geniş kapsamlı 'Sahte ve Kaçak Oto Yedek Parçası' operasyonuna imza attı. Yurtdışından kaçak yollarla ülkemize getirilen sahte otomobil yedek parçalarına bazı markaların logolarını basarak ve İstanbul Ümraniye'de sahte belge imalatı yapılan bir adresten sahte belge temin ederek kurumsal firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına satan bir şebeke tespit edildi. Şebekenin sahte oto yedek parçalarını yurtdışına da sattıkları saptandı. Bazı firmaların da şebeke üyelerinden satın aldıkları sahte oto yedek parçalarını ulusal ve uluslararası nitelikte bazı kurumsal firmalara ve kamu kurumlarına sattıkları belirlendi. İstanbul, Bursa, Düzce, Adana, Hatay ve Ankara'da 16 farklı firmaya, 3'ü şebeke üyelerinin kullandığı depolara olmak üzere toplamda 19 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında lüks markalı araçlara ait isim ve logoların yer aldığı, piyasa değeri 720 milyon lira olan toplamda 1 milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası ele geçirildi.