72’lik demir adam

Antalyalı "Demir Adam" lakaplı 72 yaşındaki iş insanı Ali Bıdı, 2014'ten bu yana, yüzüyor, koşuyor ve bisiklete biniyor. Haftada ortalama 25 ile 35 saat arası spor yapan Bıdı, 7 yılda 3 bin kilometre yüzdü. 45 bin kilometre bisiklete bindi, 20 bin kilometre de koştu. Toplamda 68 bin kilometreye ulaşan Bıdı, dünyanın etrafını bir buçuk turdan fazla kat ederek kendi yaş grubunda bir ilki gerçekleştirdi.
BİYOLOJİK YAŞI 33
Kondisyon testinde biyolojik yaşı 33 olarak belirlenen Bıdı, "Tenis oynuyordum, koşuyordum. 2014'te ise önce triatlonla tanıştım ve çok keyif aldım. Katıldığım yarışmalarda Türkiye
birincilikleri ve dünya ikincilikleri yaşadım. Ardından Ironman
yapmamı önerdiler. Merak edip araştırdım. Bu spor, bin 900 metre yüzme, 91 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşmadan oluşuyor. Başkaları yapıyorsa ben de yaparım deyip Ironman'e başladım. Onda da 2 kez dünya ikincisi oldum. Pandemi nedeniyle bu yıl gerçekleşecek dünya şampiyonası 2022 Kasım ayına
ertelendi. Amacım oraya katılarak dünya birinciliğini ülkeme getirmek" dedi.
EN İYİ İLAÇ SPOR'
Çeşitli hastalıklar yüzünden 35 yıl ilaçlarla yaşadığını anlatan Bıdı, "Sporla tanıştıktan sonra ise vücudumu tamir etmeyi öğrendim. 16 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. İlaçsız yaşamayı sadece spor ve sağlıklı beslenmeyle borçluyum. Spor bana hayat veriyor. Bundan sonra da istikrarlı bir şekilde spor yapmaya devam edeceğim. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Çünkü spor dünyanın en iyi ilacıdır. Şu an 72 yaşındayım, kendime 120 yaşına kadar yaşamaya söz verdim" diye konuştu.