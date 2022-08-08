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Giriş Tarihi: 8.8.2022 12:19 Son Güncelleme: 8.8.2022 12:31

73 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan Aydın ailesinin 7 yaşındaki oğlu Mustafa Kaan Aydın,  Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 73 günden bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
73 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesinde ikamet eden Ahmet Aydın'ın 7 yaşındaki oğlu Mustafa Kaan Aydın, 3 ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikleri sonucu akciğerlerinde ağır enfeksiyon olduğu tespit edilen Mustafa, İstanbuş Bayrampaşa'da sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

73 gündür enfeksiyonla mücadele eden minik Mustafa'nın önceki gün akşam saatlerinde kalbi durdu. 3 kez kalbi duran ve yapılan müdahale ile hayata döndürülen Mustafa, yapıaln tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 yaşında hayatını kaybeden Mustafa'nın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin Hacıosman Mahallesi Hacı Osman Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Körfez İlimtepe Belen mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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73 günlük yaşam savaşını kaybetti!
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