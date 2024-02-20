73 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep ve Manisa olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan "Mercek-12 Operasyonlarında" 710 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 770 tabanca yakalandı.

974 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; 710 ruhsatsız tabanca, 60 kurusıkıdan çevrilmiş yabanca, 23 uzun mamlulu tüfek, 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 974 silah ele geçirilirken bin 131 şüpheli gözaltına alınarak adalete teslim edildi.

SİLAH TEMİN EDENLERİN PEŞİNDEYİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamda bulundu.