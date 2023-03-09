73 saat sonra enkaz çıkan Mir Berzan kahramanlarıyla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta Büyükşehir itfaiyesi tarafından 73 saat sonra enkaz altında kurtarılan Mir Berzan Bağış ve ailesiyle buluştu. Bağış ailesi enkaz altından yeniden hayata dönmelerini sağlayan Büyükşehir arama kurtarma ekiplerine ve Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

Depremin izlerini silmek için gayretle çalıştıklarını ifade eden Başkan Yüce, buluşmada duygu dolu anlar yaşadı. 5 yaşındaki Mir Berzan Bağış ve ailesiyle görüşmesinde arama kurtarma ekipleriyle de teşekkürlerini paylaşan Yüce, "Kardeşimize el uzattığımız, enkaz altından çıkardığımız o an da ben de oradaydım. Bu durumun tarifi yok. Rabbimize şükürler olsun. 73 saatin sonunda evladımız Mir Berzan'a ve ailesine ulaştık. Bu duyguyu 99'da depremi yaşayan Sakaryalılar çok iyi anlar. Bu ziyaret ile de büyük mutluluk duyduk, duygulandık. Rabbim bu felaketleri bizlere tekrar yaşatmasın. Bizler üzerimize düşen bir görev olursa her zaman yapmaya hazırız" diye konuştu.

Buluşmada duygularını paylaşan baba Ali Bağış, Başkan Yüce ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Buradaki herkes benim için isimsiz kahramanlardır. Tekrar sizinle bir arada olmaktan mutluluk duyduk. İnşallah bundan sonra da bir aile olarak birlikteliğimizi sürdüreceğiz" dedi.