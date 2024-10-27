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Giriş Tarihi: 28.10.2024

73 yıldır tek ayağıyla hayata tutundu

Mehmet Ali ERBAŞ Mehmet Ali ERBAŞ
73 yıldır tek ayağıyla hayata tutundu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen 93 yaşındaki Abdül Balolsun, 1951 yılında gittiği askerde katır çavuşluğu yaptığı sırada katırın tepmesi sonucu ayağı sakatlandı. Ayağında kalan rahatsızlık kangrene çevirmesi sonucu 1958'de ayağı kesildi. Balolsun, at arabacılığı, marangoz ve torna işiyle uğraştı. 1991'de at arabacılığı işinin bitme noktasına gelmesiyle bakkallık yapmaya başladı. 33 yıldır mesleğini küçük bir bakkal dükkanında sürdüren Balolsun, tam 82 yıldır aralıksız olarak mücadele ediyor.
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73 yıldır tek ayağıyla hayata tutundu
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