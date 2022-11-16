730 gramlık hayat mücadelesi: Avuç içi kadar mutluluk

17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde prematüre bebekleri olan Hazır çifti, yaşadıkları süreci SABAH'a anlattı. Öğretmen olan Benan Hazır (31) ve endüstri mühendisi Onur Hazır (36) tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi oldular. Genç çift bebeklerini kucaklarına alacakları günün hayalini kuruyordu. Ancak 6'ncı ayda yapılan rutin kontrollerde doktorlar, Benan Hazır'ın aşırı ödem ve şişkinliğinden şüphelendi. Tansiyonunun yükseldiği ve gebelik zehirlenmesi geçirdiği belirlendi. Erken doğum riski nedeniyle Benan Hazır doğuma alındı. 730 gram olarak dünyaya gelen Bilge Eva, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı. Bilge Eva, 730 gram olarak dünyaya geldiği hastaneden 2.7 kg ağırlığında yaşam savaşını kazanarak taburcu oldu.O anları ve sonraki süreci anlatan Benan Hazır, "Ameliyata girene kadar sürekli ağladım. Doğum sırasında kızımın sesini duymadım. Doktorlar bebeğimin iyi ve yoğun bakımda olduğunu söyleyince dünyalar benim oldu. Büyümesini gram gram bütün aile takip ettik. Tam olarak avuç içi kadar doğmuştu. Bebeğimi doğduktan 21 gün sonra kucağıma alabildim. Hayatımın en güzel anıydı. 1 kilo olunca hastanede pasta ile kutlama bile yaptık" dedi. Bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan baba Onur Hazır ise, "İlk günlerde evde uyurken soluk almasını dinliyorduk. Elimi karnına koyarak acaba nefes alıyor mu diye bakıyorduk. Şükürler olsun şimdi çok iyi" diye konuştu.Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Turan Tunç, "Erken doğum riski olan bebekler yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde doğmalı. Bebeğimizle ilgili yoğun bakımdayken solunum ve beslenme sorunları yaşadı. Ama iyi bir bakımla 100 gün sonra onu bekleyen anne babasının kucağına sağlıkla verebilmenin mutluluğunu yaşadık. Özellikle 1500 gramın altında doğan prematüre bebeklerde 'golden hour' yani altın saat olarak tabir edilen ilk birkaç saat çok önemli" ifadelerini kullandı.