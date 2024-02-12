74 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 821 tabanca ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya, Diyarbakır, Samsun, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Kars, Batman, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Antalya 74 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca ve 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 821 tabanca ele geçirildi.İlk 5 şehirlerde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; "İstanbul'da 150 tabanca 4️ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 59 tabanca, 1️ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 72 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 58 tabanca, 1️ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 40 tabanca ele geçirildi. 43 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 34 tabanca ele geçirilirken 55 şüpheli gözaltına alındı."İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.