74 yaşındaki Melek Bulut’u katletmişti: O caninin cezası belli oldu!

MAKTÜL SANIĞA KARŞI KOYAMADI

Kuvvetli'nin beyanları arasında kısmi çelişkiler olduğu aktarılan kararda, olay ise şöyle anlatıldı:

"Kuvvetli'nin bilinmeyen şekilde eve girdiği, anlatımlardan Melek Bulut'un koridorda olduğu, sanığın koridorda boğazına bıçak dayadığı, eteğin sanık tarafından veya zorlamasıyla maktul tarafından holde çıkartıldığı, sanığın eteği çıkardıktan sonra odaya sürüklediği ve kanepeye oturttuğu, maktulün beden bakımından kendini savunamayacak durumda olduğuna ilişkin rapor ve otopsi raporunda savunma yarası olabilecek bulguların tespit edilememesi ile sanığın alınan doktor raporunda maktul tarafından boğuşma sırasında oluşabilecek yaralanma tespit edilememesi karşısında maktulün sanığa karşı koyamadığının değerlendirildiği, sanığın maktulün boğazına dayadığı bıçağı gırtlağına soktuğu sabittir."





HAREKETSİZ KALANA KADAR BOĞAZI KESİLMİŞ

Bıçağın kırılarak Kuvvetli'nin elinde kaldığına değinilen kararda, "Sanığın beyanına göre bıçağın kırılan kısmının kıyafetlerin içine düştüğünü zannederek ölmediğini düşündüğü, maktulün olayı anlatacağını, yakalanacağını ve rezil olacağını düşünerek ikinci bir bıçak aldığı, otopsi raporunda kırılan bıçağın oluşturduğu kesinin etrafında sıyrık ve yüzeysel kesiler olduğunun belirtilmesi, bıçakta yapılan incelemede maktulün ve sanığın genotipinin karışık halde bulunması birlikte değerlendirildiğinde sanığın bıçakla maktul hareketsiz kalıncaya kadar boğazını kestiği ve kendisini parmağından yaraladığı, öldüğünden emin olduktan sonra odadan çıktığı, bıçağı mutfakta yıkadığı ve bıraktığı, odaları gezerek çalabileceği eşya aradığı sabittir" denildi.





SOĞUKKANLI VE KENDİNDEN EMİN ŞEKİLDE

Kararın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Maktulün Adli Tıp Kurumu raporunda beden bakımından kendisini savunamayacağının belirtilmesi ile sanığın savcılıkta alınan beyanında maktulle kavga ettikten sonra evden çıkma imkanı varken evden çıksaydı maktulün olayı başkalarına anlatarak kendisini rezil edeceğini, başının belaya gireceğini düşünerek evden çıkmadığını beyan ettiği, kanepeye oturttuğu maktulün boynuna bıçağı sapladıktan sonra henüz ölmeyen maktulün boğazını hareketsiz kalıncaya kadar ikinci bir bıçakla kesmeye devam ettiği, olayın devamında soğukkanlı ve kendinden emin bir şekilde bıçağı ve ellerini mutfakta temizlediği, hırsızlık amacıyla evde gezindiği dikkate alındığında sanığın eylemini beden bakımından kendisini savunamayacak maktule karşı hayatta kalması halinde kendisinin yakalanabileceğini düşünerek yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçunu işlediği sonuç ve kanaatine varılmakla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."