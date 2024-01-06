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Giriş Tarihi: 6.1.2024 14:00 Son Güncelleme: 6.1.2024 14:11

74 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için seferber oldu.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
74 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezinde 15 köy ve 36 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 5 köy ve 18 mezra olmak üzere toplam 20 köy 54 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasındaki köy yollarında 7/24 esasına göre görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde ulaşıma kapanan 74 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için daima hazır olan ekipleri, yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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74 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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