740 bin liralık iş makinesi malzemesi çaldılar...Hepsi yakalandı

25 Şubat ile 14 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul'un Ataşehir İlçesi'ndeki altı farklı adresten 740 bin lira değerinde hırdavat ve iş makinesi malzemesi çalan çete üyelerinin açık kimlikleri; söz konusu iş yerlerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesiyle tespit edildi. Çok sayıda suç kayıtları olan A.H., R.H., H.A., M.A. ve Ü.A. isimli beş çete üyesi de yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyeleri "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.