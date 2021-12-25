75 can alan vicdansızlar durmuyor

Yurt genelinde sahte içkiden 75 kişinin ölmesinin ardından polis denetimlerini artırdı. Bursa’da 5 farklı adrese baskın yapan ekipler, sahte içki imal eden ve satan 6 kişiyi gözaltına aldı
Bursa Emniyet'i yeni yıl öncesinde sahte içki üretenlere yönelik operasyonları artırdı. Sahte alkol imal eden ve satan kişilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 5 işyerinde yaptığı aramada, çok sayıda kaçak tütün ve makaronun yanı sıra 40 litre sahte içki ele geçirdi. Aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği, bir adet kurusıkı tabanca da bulundu. Operasyonda Abdulfettah E., Ceylan K., Muhammet S.A., Nevzat H., Bilal J. ve Abizer K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
150 POLİSLE DENETİM
Emniyet ayrıca 150 polisin katılımıyla Altıparmak Mahallesi Arap Şükrü Sokağı'nda yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri de yaptı. 152 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. 12 işyeri denetlenirken, 7'si hakkında işlem yapıldı.