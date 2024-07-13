75 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından 75 ilde "Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara" yönelik olarak evlerde, işyerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında düzenlenen operasyonlarda 1564 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1564 silah ele geçirilirken 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Kendi karanlık düzenlerinin hâkim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.