75 yaşındaki Ali Rıza Boztepe’den 9 gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ali Rıza Boztepe, 2 Mayıs günü minibüse binip Akbük Mahallesi'ne gitti. Akbük'te ortadan kaybolan Boztepe'ye ulaşamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Telefonu en son 3 Mayıs günü Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde sinyal alan Boztepe'ye şu ana kadar ulaşılamadı. Her yerde Boztepe'yi arayan yakınları, görenlerin 112'ye ihbarda bulunmasını istiyor. Boztepe'nin yakınları, "Akbükte yürürken kamera görüntüsü var. Bindiği otobüsteki görüntüsü var. 3 mayısta cep telefon Bodrum Gündoğan'dan sinyal verdi fakat herhangi bir görüntüsü yok. 9 gündür kendisiyle ilgili hiçbir haber alamadık" dedi.