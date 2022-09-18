Haberler Yaşam Haberleri 75 yaşındakı kadına zabıta zulmü
Giriş Tarihi: 19.9.2022

75 yaşındakı kadına zabıta zulmü

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
75 yaşındakı kadına zabıta zulmü
Bolu'da belediye zabıtası, 75 yaşındaki ahududu satan kadına zulüm uyguladı. Olay, önceki akşam kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddede izinsiz satış yapan satıcılara yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir fotoğrafçı dükkanının yanındaki alanda oturarak, kendi topladığı meyveleri doldurduğu kovalarının içinden satan yaşlı kadın Hatice E.'ye de işlem yapıldı. Yaşlı kadının topladığı ahududu ve iğde meyvelerinin olduğu kovaları zabıta aldı. Ancak bu sırada yaşanan arbede sırasında kovalardan biri devrildi ve meyveler yere savruldu. Çevredeki vatandaşların zabıtaya tepkisi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Zabıta da bölgeden uzaklaştı. Ağlayan yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edildi. Birçok vatandaş yaşlı kadına destek olurken, zabıtaya tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 18 Eylül 2022 Masterchef'e veda eden yarışmacı kim oldu?
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, ne kadar zam gelir? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
TOKİ 100 BİN ARSA SATIŞI İÇİN GERİ SAYIM! 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru ekranı ve tüm detaylar
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
SON DAKİKA! 6'lı masada kriz yaratacak buluşma: Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?
Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
75 yaşındakı kadına zabıta zulmü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA