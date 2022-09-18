75 yaşındakı kadına zabıta zulmü

Bolu'da belediye zabıtası, 75 yaşındaki ahududu satan kadına zulüm uyguladı. Olay, önceki akşam kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddede izinsiz satış yapan satıcılara yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir fotoğrafçı dükkanının yanındaki alanda oturarak, kendi topladığı meyveleri doldurduğu kovalarının içinden satan yaşlı kadın Hatice E.'ye de işlem yapıldı. Yaşlı kadının topladığı ahududu ve iğde meyvelerinin olduğu kovaları zabıta aldı. Ancak bu sırada yaşanan arbede sırasında kovalardan biri devrildi ve meyveler yere savruldu. Çevredeki vatandaşların zabıtaya tepkisi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Zabıta da bölgeden uzaklaştı. Ağlayan yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edildi. Birçok vatandaş yaşlı kadına destek olurken, zabıtaya tepki gösterdi.