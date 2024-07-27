750 milyonluk yediemin vurgunu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında bazı lüks otomobillerin tutulduğu yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkarıldığı tespit edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz gün operasyonun düğmesine bastı. Yediemin otoparklarında uzun süredir tutulan lüks otomobilleri tespit edip aracı çalmak için İcra Müdürlüğü ile ortak çalıştıkları belirlenen şebeke üyelerinin, icra kayıtlarında hacizli görünen otomobiller için sözde bir satış ihalesi yapılmış gibi gösterip Noterler Birliği'ne yazdıkları yazılarla üzerindeki şerhleri kaldırdıkları, ardından şebeke üyelerinden birinin üzerine satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Sözde otomobili icradan almış gibi yapan şebeke üyelerinin aracı galerilerde müşterilere pazarladıkları belirtildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce çalıntı araçların işlemlerini yapan İcra Müdür Yardımcısı O.K.'yi gözaltına aldı. İşlemler sırasında elektronik imzası bulunan O.K. suçlamaları kabul etmedi. O.K. çıkarıldığı adliyede tutuklandı. 1 ay süren takibin ardından şebeke elemanlarının isimleri tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde 3'ü kadın 24 kişi daha gözaltına alındı. Bunlardan 7'sinin adliyelerde zabıt kâtipleri, noter çalışanları ve noter başkâtiplerinden oluştuğu bildirildi. Örgüt liderinin daha önceden otopark işleten Kerim A. olduğu iddia edildi. Bir adliyede zabıt kâtibi olarak çalışan Serdar Ö.'nün ise şebekenin çalacağı araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı belirlendi.Şüphelilerden biri olan çoban H.I.'nın üzerine 7 tane lüks otomobil bulunduğu öğrenildi. Polis sorgusu sırasında para karşılığı otomobilleri üzerine aldığını söyleyen H.I.'nın sahibi olduğu araçların markasını bile bilmediği ortaya çıktı. Bu otomobille ilgili sözde ihale yapılmış gibi gösterilip üzerindeki şerhlerin kaldırılması için 1 Temmuz'da Noterler Birliği'ne yazı yazıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan ve daha önceden suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hırsızlığın boyutlarının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.