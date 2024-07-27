750 milyonluk yediemin vurgunu... Çobanın üzerine 7 lüks araba çıktı

8 İLDE 24 ŞÜPHELİYE BASKIN

Polis ekipleri yaklaşık 1 ay süren takibin ardından şebeke elemanlarının isimlerini tespit etti. Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere yapılan baskında 3'ü kadın 24 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 7'sinın adliyelerde zabıt katipleri, Noter çalışanları ve noter Başkatipleri olduğu öğrenildi. Asayiş şube müdürlüğüne getirilen çete üyeleri 4 gün boyunca Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulandı. Yapılan soruşturma sonucu örgüt liderinin daha önceden otopark işleten Kerim A. olduğu iddia edildi. Bir adliyede zabıt katibi olarak çalışan Serdar Ö.'nün ise şebekenin çalacağı araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı belirlendi.