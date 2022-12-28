750 polisle 61 eve eş zamanlı baskın! Drone ve köpekler de görev yaptı...

Mardin'de kökünü kurutma operasyonu kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 61 şüpheliden bazıları gözaltına alındı.
750 POLİS GÖREV YAPTI
Zehir tacirlerine karşı "Kökünü Kurutma" operasyonları devam ediyor. Mardin'de 4 aylık takip sonucu 61 şüpheli belirlendi. Şafak vakti 4 ilçede zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 152 ekip ve 750 personel katıldı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
DRONE VE KÖPEKLER DE KATILDI
"Mardin ilimizde Uyuşturucu Ticareti Yapmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kökünü Kurutma Operasyonu başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat İlçelerinde bulunan toplam 61 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 750 personel, 2 hava aracı ve 9 Narkotik Dedektör Köpeğinin katılımı ile 61 adreste 28.12.2022 günü saat:06:30'da eş zamanlı operasyon başlatıldı."