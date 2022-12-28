750 polisle 61 eve eş zamanlı baskın! Drone ve köpekler de görev yaptı...

DRONE VE KÖPEKLER DE KATILDI

"Mardin ilimizde Uyuşturucu Ticareti Yapmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kökünü Kurutma Operasyonu başlatılmıştır.