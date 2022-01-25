76 bin 341 vaka 174 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 418 bin 427 kişiden 76 bin 341'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 174 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 82 bin 203 oldu. Bugüne kadar uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşıların toplamı 141 milyon 98 bin 118'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temizlik, aşı dışında, Kovid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu 'istemsiz' hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız" dedi. ANKARA