76 ilde dev operasyon: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, son 3 haftada 76 ilde düzenlenen Narkoçelik Operasyonları ile zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. İstanbul'da, 385 kilogram skunk, 176.5 kilogram metamfetamin, 17 kilogram kokain, 8 kilogram bonzai ve 16 kilogram esrar ele geçirdi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da 152.5 kilogram metamfetamin, 125.5 kilogram esrar ve 47 kilogram skunk ele geçirildi. 15 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te 120 kilogram skunk, 24 kilogram metamfetamin ve 101 litre kimyasal madde ele geçirirken, 11 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da 140 kilogram skunk ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı. Aksaray'da 110 kilogram skunk ele geçirilirken 2 şüpheli, Batman'da ise 79 kilogram skunkla 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ve 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.