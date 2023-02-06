76 vatandaşımız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 8 ilde şiddetli hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde 76 vatandaşımız hayatını kaybederken 440 vatandaşımız yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilirken, depremin hissedildiği illerde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplandı.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu açıklanırken, bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirildi.

CAN KAYBI 76 OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybederken, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralandı.