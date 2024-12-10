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Giriş Tarihi: 10.12.2024 14:38

76 yaşındaki Mustafa Arslan nerede? 6 gündür her yerde aranıyor...

Bolu'da 76 yaşında Alzheimer hastası Mustafa Aslan'dan haber alamayan yakınları jandarmayı aradı. 6 gündür devam eden arama çalışmalarında Aslan'a ait hiçbir iz bulunamadı.

İHA
76 yaşındaki Mustafa Arslan nerede? 6 gündür her yerde aranıyor...

Edinilen bilgiye göre, Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde yakınları tarafından haber alınamadı.

Bir süre kendi imkanlarıyla köy çevresinde arayan aile endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD koordinesinde 30 personel, 10 araç ve 2 dron ile havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin, köy ve çevresinde 6 gündür arama çalışması devam ediyor.

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76 yaşındaki Mustafa Arslan nerede? 6 gündür her yerde aranıyor...
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