Haberler Yaşam Haberleri 77 bin 434 yeni vaka, 188 vefat
Giriş Tarihi: 27.1.2022

77 bin 434 yeni vaka, 188 vefat

77 bin 434 yeni vaka, 188 vefat
Türkiye'de dün 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 85 bin 501 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kronik hastaların, yaşlıların Kovid-19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." ANKARA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Murat ile Döndü'nün romanlık aşk öyküsü
Necip Hablemitoğlu’nun avukatı SABAH’a konuştu: Suikastin kilit ismi
İBB Başkanı İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?
SON DAKİKA: FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu
Başkan Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir
Son dakika! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kripto para, sosyal medya ve metaverse talimatı! Üç kritik düzenleme geliyor
SON DAKİKA | İşçiye 10 bin 848 TL tazminat! Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni genelge ile açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
77 bin 434 yeni vaka, 188 vefat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA