77 ilde "Sibergöz-37" operasyonu: 156 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale ve Çankırı olmak üzere "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" ile mücadele kapsamında 77 ilde düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR TESPİT EDİLDİ

Çocuk Koruma Sistemi (CPS) ve Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdikleri tespit edildi.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "En hassas olduğumuz konuların başında Çocuklarımızı Korumak geliyor. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi.