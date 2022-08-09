Haberler Yaşam Haberleri 77 ilde narkotik operasyonu: 3 bin 594 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.8.2022 09:14 Son Güncelleme: 9.8.2022 09:29

77 ilde narkotik operasyonu: 3 bin 594 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 77 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla sokak satıcılarına darbe indirildi. Narkotik ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu 3 bin 594 şüpheli yakalanırken 110 kilo eroin, 242 kilo kokain, 384 kilo esrar, 1 kilo bonzai, 4 ton 14 kilo kimyasal, 484 adet captagon, 22 bin sentetik ecza 34 kilo metamfetamin ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
77 ilde narkotik operasyonu: 3 bin 594 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ülkemizin teminatı olan gençlerin geleceğini karartmaya çalışan uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Narkotik ekipleri uyuşturucu maddesinin sokaklara dağılmasını engellemek için 77 ilde sokak satıcılarına yönelik 7 gün boyunca 'Sokak' operasyonu düzenledi. Operasyona Narkotik ekiplerinin yanında narkotik köpeklerini de hazır bulundu.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN SOKAK SATICILARINA DARBE

Narkotik ekiplerinin birbirinden başarılı operasyonları sonucu, sonucu 3 bin 594 şüpheli yakalanırken 110 kilo eroin, 242 kilo kokain, 384 kilo esrar, 1 kilo bonzai, 4 ton 14 kilo kimyasal, 484 adet captagon, 22 bin sentetik ecza 34 kilo metamfetamin, 21 kilo skunk, 2 bin 69 kök kenevir, 305 bin adete ecstasy ele geçirildi.

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77 ilde narkotik operasyonu: 3 bin 594 gözaltı
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