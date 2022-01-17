77 operasyonda 19 tutuklama

Kocaeli Valiliği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir haftada düzenlenen operasyon ve çalışmalara ait rakamları açıkladı. Yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 10 Ocak ile 16 Ocak arasında 74 ayrı operasyon ve çalışmada 109 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan bu kişilerden 87'si serbest kalırken, 19'nun tutuklandığı, 3 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri ifade edildi.

3 AYRI OLAYDA 4 GÖZALTI



Öte yandan emniyetin düzenlediği operasyon ve çalışmalarda, 187 gram Esrar, 303 gram Bonzai, 143 gram Metamfetamin, 1 gram Kokain, 1 Ecstasy, 180 Captagon, 5 gram Skunk, 1 Tüfek, 2 Fişek, 3 Hassas Terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 375 TL para ele geçirildiği belirtildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ise 3 ayrı olayda 4 kişinin gözaltına alındığı ve 6 gram Metamfetamin ele geçirildiği öğrenildi.