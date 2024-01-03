77 personel, 200 köylü yaşlı adam için seferber oldu





HEM HAVADAN HEM KARADAN 277 KİŞİLİK EKİP BÖLGEYİ DİDİK DİDİK ARADI

Alzheimer hastası yaşlı adam için bölgeye AFAD, JAK, Düzce Emniyet İHA, Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ve sivil toplum kuruluşları sevk edildi. 77 personel ve 200 köylünün katıldığı arama kurtarma çalışmaları hem havadan hem de karadan yapıldı. Düzce Emniyet ekipleri termal kamera ile bölgeyi tararken, diğer ekipler de dere yataklarında ve fındıklık içlerinde arama yaptı. Yaklaşım 2.5 saatlik arama çalışmasının ardından yaşlı adam evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kalıcı Konutlar bölgesinde polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.