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Giriş Tarihi: 3.1.2024 22:14

77 personel, 200 köylü yaşlı adam için seferber oldu

Düzce’de 77 yaşındaki Alzheimer hastası sabah saatlerinde çıktığı eve geri dönmeyince, onlarca kişi yaşlı adamı hem havadan hem de karadan aradı. Yaşlı adam kaybolduğu yere yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede bulundu

İHA
77 personel, 200 köylü yaşlı adam için seferber oldu

Olay Düzce'nin Muradiye Mengencik köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Alzheimer hastası Uğur Kırmızıtaş (77) sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen yaşlı adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köyde yapılan incelemelerde yaşlı adamın izine rastlanılmayınca bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



HEM HAVADAN HEM KARADAN 277 KİŞİLİK EKİP BÖLGEYİ DİDİK DİDİK ARADI

Alzheimer hastası yaşlı adam için bölgeye AFAD, JAK, Düzce Emniyet İHA, Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ve sivil toplum kuruluşları sevk edildi. 77 personel ve 200 köylünün katıldığı arama kurtarma çalışmaları hem havadan hem de karadan yapıldı. Düzce Emniyet ekipleri termal kamera ile bölgeyi tararken, diğer ekipler de dere yataklarında ve fındıklık içlerinde arama yaptı. Yaklaşım 2.5 saatlik arama çalışmasının ardından yaşlı adam evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kalıcı Konutlar bölgesinde polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

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77 personel, 200 köylü yaşlı adam için seferber oldu
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