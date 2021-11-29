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Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:05

77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Didim’de yakalandı

İHA
77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Didim’de yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 28 ayrı suçtan toplam 77 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kurtuluş Ç. (42) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Aydın'ın Söke ilçesinde karıştığı 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Sahte banka veya kredi kartı kullanma', 'Sahte banka veya kredi kartı üretme' gibi suçlardan hakkında 28 farklı dosyadan toplam 77 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurtuluş Çağlayan Didim'de yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Kurtuluş Ç. saklandığı evde yakalandı. Firari hükümlü Kurtuluş Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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77 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Didim’de yakalandı
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