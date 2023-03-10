773 tarihı eseri satışa çıkaran kaçakçılar yakalandı

İstanbul'un Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece ilçelerinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, II. Abdülhamid Han'ın oğullarından Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi'ye ait el yazılı ve imzalı 51 kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden çalıntı 3 kitap, çeşitli form ve ebatlarda 81 yüzük, 257 19. yüzyıl noter evrakı, 327 obje ve 54 sikke olmak üzere toplamda 773 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konuldu. Operasyonda söz konusu tarihi eserleri internet üzerinden satışa sunan ve satmayı hedefleyen 5 şüpheli "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.