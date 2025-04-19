78 yaşında evlat katili oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 78 yaşındaki bir şahıs, arazi anlaşmazlığı yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yeniceköy Mahallesi'nde müstakil bir evin zemin katında yaşayan İsa Güllü (78) ile üst kattaki oğlu Mehmet Güllü (48) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından baba Güllü, evinden aldığı av tüfeğiyle üst kattaki oğluna ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Mehmet Güllü'nün vefat ettiğini belirledi. Baba gözaltına alınırken, oğlunun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Güllü'nün evli olduğu ve 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.