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Giriş Tarihi: 26.3.2023

78 yaşında kansere karşı büyük zafer

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
78 yaşında kansere karşı büyük zafer
Emekli biyoloji öğretmeni 78 yaşındaki Cevat Ay, 5 yıl önce aniden verdiği 6-7 kilonun sebebini öğrenmek için doktora başvurdu. 4'üncü evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Dünyası başına yıkıldı. Tedavi için gittiği özel bir hastanenin Onkoloji Bilimler Koordinatörü ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, "Hastamız, küçük hücreli dışı akciğer kanserine yakalanmıştı. Bu tür, geç çoğaldığı için tedavisi açısından daha şanslıydı. Ancak kanser beynine de sıçramıştı. 4 yıldır her şey yolunda ilerliyor. Hastalığında bir tekrarlama yok" dedi. Kanseri yenen Cevat öğretmen, bu tecrübenin hayatında neler değiştirdiğini belirterek, "Eskiden daha sinirli bir insandım ama kanser deneyiminden sonra hayata bakışım değişti. Artık beni üzecek her şeyden ve her insandan uzak duruyorum. Söylenen negatif sözlere kulak asmıyorum" dedi.

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78 yaşında kansere karşı büyük zafer
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