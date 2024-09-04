79 yaşındaki Kemal dedenin örnek hayatı

Geçmişin yaşayan canlı tanıkları dedelerimiz; öğütleri, yaşamları ve çalışkanlıklarıyla gelecek nesillerimize örnek oluyor. Kemal Gegöz dede de sağlıklı yaşamı ve bir ömre sığdırdığı çalışkanlığıyla yeni nesle örnek oluyor. Eline tırpan alarak dur-durak bilmeden ot biçen Kemal dede sürekli yürümesi ve hiç oturmayı, boş durmayı sevmemesiyle tanınıyor. Sabahın erken vaktinde uyanıp gün boyu çeşitli işlerde çalıştığı gibi genç kalmanın sırrını ise sürekli hareketli olmasına bağlıyor. Sağlıklı besleniyor, organik ürünler tüketiyor, erken uyanıyor, hayvanlara bakıyor, tarla işlerini yapıyor.

TESBİH ÇEKER GİBİ TIRPAN ÇEKİYOR

Tesbih çeker gibi tırpan çektiğini söyleyen Kemal Gegöz, "Sürekli yürüyorum. Çocukluğumdan bu yana yürümeden duramıyorum. Bu da bir hastalık! Oturunca darlanıyorum, sıkılıyorum. Yürüyünce rahatlıyorum. Dağlara çıkıyorum, süpürge otları topluyorum onları da getirip pazarda satıyorum. Eğer yürümeseydim çoktan çökerdim. Şu ana kadar her hangi bir rahatsızlık yaşamadım. Allah'a şükür şu ana kadar bir doktor yüzü görmedim. Bağ bahçe işleriyle de uğraşıyorum. Kerenti diye adlandırılan tırpan ile ot biçince zevk alıyorum. Yani öyle bil ki bir teşbih çekiyorsun. O kadar rahat geliyor bana. Tabi ki herkes tırpan sallayamaz. Bu da bir ustalık işidir." dedi.

"YÜRÜYÜNCE ANADAN DOĞMUŞ GİBİ OLUYORUM"

Yürüyünce anadan doğmuş gibi olduğunu belirten Gegöz, "Hep bir şeylerle meşgul oluyorum. Ya çalışıyorum ya yürüyorum. Akşamları da yemek yedim mi uyuyorum. Bostan ürünlerini ve serada yetiştirdiğim mahsulleri Perşembe günleri Akyaka ilçesinde kurulan pazarda satıp para kazanıyorum. Hep köyde yaşadım. 3 yıllık İzmir'de gurbet hayatım oldu, deri fabrikasında çalışıyordum ama memleket özlemi beni köyüme geri getirdi. Burada daha mutluyum. Çünkü şehirde yürümek çok zordur. Köyü hep özlüyordum. Arkadaşlarım aklıma geliyordu, evim, tarlam sonunda geri dönmeye karar verdim." diye konuştu.

Yürüyünce acıktığını ifade eden Kemal dede yemesinin iyi olduğunu, iştahlı olduğunu ve yemesine içmesine çok dikkat ettiğini kaydetti. Kemal dede, "Kuvvetli yiyorum çünkü gezen adam tez acıkıyor. Uykumda da yemem de iyi. Ben istiyorum ki herkes çalışsın, spor yapsın ve yürüsün. Bende kilo da yok. Dağların tepelerine bile yolda yürür gibi çıkabiliyorum." dedi.