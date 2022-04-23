7’den 77’ye 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıldönümü Adana'da 7'den 77'ye coşkuyla kutlandı. Bir eliyle ebeveyninin elini tutan küçük çocuklar diğer ellerine aldıkları Türk Bayraklarını doyasıyla sallayarak bayramlarını kutladı. Bazı çocuklar gösterileri babalarının omuzlarında izledi. Kutlama töreninde çocuklar, şiirler ve şarkılar söyledi. Halk oyunu ekipleriyse Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ın bulunduğu protokolün önünde aylar öncesinden hazırladıkları koreografiyi sergiledi. Öğrencilerin gösterileri kent konseyi tarafından büyük alkış aldı.

ŞİİRLER VE ŞARKILAR SÖYLENDİ

Çocuk bayramı Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Büyükşehir Belediye Bandosu'nun marşları eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu.

VALİ PLAKET VERDİ

Mehter takımı ve halkoyunu gösterisi sunuldu. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, 6.Kolordo Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Gösterilerin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket verildi.