7’den 77’ye tüm vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay projeleri arasında yer alan 'Mobil Aşevi' ile 'Çocuk Sokağı' projesi hakkında bilgiler verdi. Başkan Adayı Uluçay, "Her alanda hemşehrilerimizin yanında olacağımız birçok projemizi titiz çalışmalarla hazırladık. 109 projemiz arasına dahil ettiğimiz mobil aşevi projemiz her acil durumda ve ihtiyaç halinde kullanılabilecek şekilde hizmete sunacağız. Aşevi olarak kullanacağımız aracımız, afet gibi acil durumlarda da hizmet verecek şekilde tasarlanacak. Hemşehrilerimiz nerede ihtiyaç duyarsa mobil aşevimiz orada olacak. Mobil aşevimizi doğal afet ve acil durumların yanı sıra festivallerde de hizmete sunacağız" dedi.

GELENEKSEL OYUN ALANLARI OLUŞTURULACAK

'Çocuk Oyun Sokağı' projesi hakkında da bilgiler veren Uluçay, "Çocuklarımızın sağlıklı büyüyebilmeleri, güvenli ve kaliteli oyun oynayabilmeleri için şehrimizin bazı sokaklarında geleneksel oyun alanları oluşturacağız. Bu alanlarla çocuklarımızın hayal gücünü geliştirecek, fiziksel aktivitelerini destekleyecek oyunlar yer alacak. Trafiğe kapalı sokaklarda oluşturulacak oyun alanları içerisinde körebe, saklambaç, seksek, yakar top gibi oyunlar yer alacak. Projemizle çocuklarımızın mutluluğunu ve sağlığını ön planda tutacak bir anlayışla hayata geçirilecek" diye konuştu.

GÜVENİLİR ALANLAR OLUŞTURULACAK

"Afyonkarahisar'da çocuklarımız neşe dolu vakit geçirecekleri bir alanlarda gönüllerince oynayabilecekler" diyen Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, "Projemizin hayata geçirilirken dikkat edeceğimiz en önemli hususu olan güvenilir alanlardan oluşması. Bu noktada ebeveynlerimizde çocuklarını bu alanlara rahatlıkla götürme fırsatı elde edecek. Aynı zamanda çocuklarımızın arkadaşlık duygularını da pekiştirecek olan projemiz hayırlı uğurlu olsun. 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

ŞEHİR İÇİ TRAFİK KESİNTİSİZ HALE GELECEK

Afyonkarahisar'daki trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların zamandan tasarruf ederek gidecekleri noktalara kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla iki yeni köprülü kavşak yapacaklarını söyleyen Uluçay, "Köprülü kavşakların ilki otogar çevre yolu köprülü kavşağı olacak. Otogar ile çevre yolunun kesiştiği kavşakta son zamanlarda TOKİ binalarının da katılmasıyla yoğunlaşan kavşak trafiği yüksek kaza riski oluşturuyor. Aynı zamanda da şehir içi ulaşımda da zaman kaybına neden oluyor. Bizde bu noktada yeni bir köprülü kavşak inşa ederek çevre yolunun transit geçilmesini sağlayacağız. Bu sayede de şehir içi trafik kesintisiz hale gelecek" ifadelerini kullandı.

TRAFİK SORUNUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ÇÖZECEĞİZ

Diğer köprülü kavşağın Yenice Mahallesi ve Afyon OSB yolu köprülü kavşağı olacağını belirten Uluçay, "Şehir merkezi ile Afyon Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yolu kısaltarak gar bölgesindeki mevcut köprünün aktif kullanılabilmesini sağlayacağız. Şehrimizi gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla göç alan bir il seviyesine getirdik. Nüfusun artmasıyla birlikte trafikteki araç sayıları da çoğaldı bu sebeple şehrimizin trafik yoğunluğunu azaltarak hemşerilerimize daha konforlu bir yolculuk ve zamandan da tasarruf etme imkanları sunacağız. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 109 projemiz arasına iki adet köprülü kavşak yapımını dahil ettik. Şehir içi trafiği rahatlatacak bu projelerimizi hayata geçirerek trafik sorununu da önemli ölçüde çözmüş olacağız" dedi.