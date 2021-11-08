7’inci kattan düştü, öldü! Sır ölümde kaçan kişi aranıyor

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki Gümüşpala Caddesi ile D-100 Karayolu yan yolunun kesiştiği noktadaki 7 katlı binada meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadın, 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan düştü. Hangi kattan düştüğü anlaşılamayan kadın için çevredekilerin bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Üzerinde kimlik bulunmayan 40-45 yaşlarındaki kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ ?

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, otoparkta buldukları sırt çantasını incelenmek üzere polis merkezine götürdü. Avcılar Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.