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Giriş Tarihi: 25.5.2023

7’nci kattan düşen hemşire öldü

7’nci kattan düşen hemşire öldü
Aksaray'da özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A. (43) ile birlikte yaşadığı rezadansın 7'nci katından 3'üncü kattaki terasa düştü. Önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından bina sakinleri, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Tuncel otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İlker BAŞ

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7’nci kattan düşen hemşire öldü
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