7’nci kattan düşen Sedefnur konuşamadı! Dudak okuma uzmanları devreye girdi





İDDİANAME İÇİN İFADESİ BEKLENİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur'un ifade vermesini bekledi. Ancak, yoğun bakımda olması ve sonrasında Sedefnur'un konuşamaması nedeniyle iletişim kuracak uzmanlar görevlendirdi. Dudak okuma ve iletişim konusunda uzman olan görevliler, Sedefnur ve doktorlarla görüştü. Sedefnur ile yapılan ilk görüşmede sonuç elde edilemedi. Sedefnur sorulan sorulara cevap veremedi, bilincinin tam olarak yerinde olup olmadığı belirlenemedi. Uzmanlar, soruşturma kapsamında Sedefnur ile belli aralıklarla görüşme yapmaya devam edecek. (DHA)

