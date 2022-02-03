Haberler Yaşam Haberleri 7'nci kattan düşmüştü! Sedefnur Çağlar 25 gündür yoğun bakımda
Giriş Tarihi: 3.2.2022 11:57 Son Güncelleme: 3.2.2022 12:25

7'nci kattan düşmüştü! Sedefnur Çağlar 25 gündür yoğun bakımda

ABBAS ÇAKAR
7’nci kattan düşmüştü! Sedefnur Çağlar 25 gündür yoğun bakımda

Kocaeli Körfez İlçesinde, erkek arkadaşı olan polis memuru ile birlikte misafirliğe gittiği evin balkonundan aşağıya düşerek ağır yaralanan, mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 25 gündür yoğun bakımda uyutularak tedavi görüyor

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir sitede 09 Ocak 2022 günü meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar(23), Polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte, erkek arkadaşının kendisi, gibi polis olan arkadaşı O.Ç'nin evine misafirliğe gitti. Evde O.Ç'ninde kız arkadaşı E.Ş ile birlikte oturan ve alkol alan Sedefnur Çağlar, sabaha karşı 7'inci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi devam eden genç kız, uyutularak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

ALDATILDIĞINI ÖĞRENİNCE ATLADI DEMİŞTİ

Olayla ilgili tutuklanan Sedefnur Çağlar'ın polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A,'nın vermiş olduğu ifadesinde ise, misafirliğe geldikleri evde alkol alıp eğlendiklerini, ancak Sedefnur'un gece kendisi uyurken telefonuna baktığını ve aldatıldığını anlayınca tepki göstererek bir anda balkona gidip atladığını ileri sürmüştü.

25 GÜN GERİDE KALDI

Olay sonrasında, genç mimar adayının erkek arkadaşı olan Ahmet A., misafirliğe gittiği evin sahibi O.Ç ile kız arkadaşı E.Ş gözaltına alınarak adli merciilere sevk edildi. Her iki pols memuru açığa alınırken, adliyeye sevk edilen Sedefnur Çağlar'ın erkek Arkadaşı Ahmet A. "Kasten öldürmeye teşebbüs" iddiası ile tutuklandı. E.Ş emniyette alınan ifadesi sonrası, O.Ç ise savcılıktaki ifadesi sonrasında serbest kaldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan Sedefnur Çağlar'ın ise uyutularak tedavisinden 25 gün geride kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İyi hal indirimi' açıklaması! "Arkadaşlara talimat verdim"
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı davayı kazandı! Bedduanın cezası ağır oldu!
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar! Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı başlıyor!
TBMM'de İmamoğlu tartışması! Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir
MSB, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Başkan Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi
Uğur Mumcu cinayeti şüphelisine kurşunlu tehdit
Son dakika: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay'da
ARKADAŞINA GÖNDER
7'nci kattan düşmüştü! Sedefnur Çağlar 25 gündür yoğun bakımda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA