7’nci kattan düşmüştü! Sedefnur Çağlar 25 gündür yoğun bakımda

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir sitede 09 Ocak 2022 günü meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar(23), Polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte, erkek arkadaşının kendisi, gibi polis olan arkadaşı O.Ç'nin evine misafirliğe gitti. Evde O.Ç'ninde kız arkadaşı E.Ş ile birlikte oturan ve alkol alan Sedefnur Çağlar, sabaha karşı 7'inci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi devam eden genç kız, uyutularak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

ALDATILDIĞINI ÖĞRENİNCE ATLADI DEMİŞTİ

Olayla ilgili tutuklanan Sedefnur Çağlar'ın polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A,'nın vermiş olduğu ifadesinde ise, misafirliğe geldikleri evde alkol alıp eğlendiklerini, ancak Sedefnur'un gece kendisi uyurken telefonuna baktığını ve aldatıldığını anlayınca tepki göstererek bir anda balkona gidip atladığını ileri sürmüştü.

25 GÜN GERİDE KALDI

Olay sonrasında, genç mimar adayının erkek arkadaşı olan Ahmet A., misafirliğe gittiği evin sahibi O.Ç ile kız arkadaşı E.Ş gözaltına alınarak adli merciilere sevk edildi. Her iki pols memuru açığa alınırken, adliyeye sevk edilen Sedefnur Çağlar'ın erkek Arkadaşı Ahmet A. "Kasten öldürmeye teşebbüs" iddiası ile tutuklandı. E.Ş emniyette alınan ifadesi sonrası, O.Ç ise savcılıktaki ifadesi sonrasında serbest kaldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan Sedefnur Çağlar'ın ise uyutularak tedavisinden 25 gün geride kaldı.