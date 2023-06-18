8 aylık bebeğini yıkarken kalbine yenik düştü

Denizli'de matematik öğretmenliği yapan 32 yaşındaki kadın, 8 ay önce dünyaya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Yürekleri burkan olay Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki 1903 Sokak'ta meydana geldi. Özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan Nazlı Nalcı Çaray (32), önceki akşam 8 ay önce dünya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı.Çaray'ın yere düşmesi sonrası bebeğin uzun süre ağlaması binada bulunan komşuları şüphelendirdi. Şehir dışında olan babanın da anneye ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla ekipler bölgeye sevk edildi. Eve giren ekipler, ağlama sesinin geldiği banyoya yöneldi. Kilitli banyonun kapısını açan ekipler, anneyi yerde hareketsiz buldu. Yapılan ilk incelemede talihsiz annenin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin işlemlerinin tamamlaması ile anne Çaray'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. 8 aylık bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.İHA