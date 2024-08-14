8 aylık eşinin boğazını kesti

İstanbul Bağcılar'da bir kişi 8 ay önce evlendiği eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Ardından polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine giden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kapıyı açan İsa Çetinkaya (33), eşi Kıymet Çetinkaya'yı (29) boğazından ve karnından bıçakladığını söyledi. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken sağlık ekipleri yaralı kadını Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısının emniyette verdiği ilk ifadesinde, 8 aydır evli olduklarını ve eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, bu nedenle tartışıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. İncelemelerde evde 2 adet bıçak bulundu ve muhafaza altına alındı. İkili arasında daha önceden poliste herhangi bir aile içi kaydın olmadığı belirlendi.