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Giriş Tarihi: 3.5.2022

8 bilezikle başladı işinin patronu oldu

NESLİHAN KONANÇ NESLİHAN KONANÇ
8 bilezikle başladı işinin patronu oldu

İstanbul'da yaşayan ev kadını Adile Özcan, kız kardeşiyle birlikte 5 yıl önce söz, nişan, düğün hazırlığı, mekan süsleme yaptıkları bir dükkan açtı. 8 bilezikle açtıkları dükkan sayesinde şimdilerde yurt içi ve yurt dışı siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Yurt içinin yanı sıra Almanya, Hollanda, ABD'ye de sipariş hazırladıklarını söyleyen Adile Özcan, "5 yılda en az 800 çifti evlendirmişizdir. Söz, nikah şekeri, gelin çiçeği, mekan süsleme, davetiye, gelin arabası süslemesi yapıyoruz. Ev hanımlarına da paketleme işi veriyoruz, bu sayede onlar da para kazanıyor" dedi.

İstanbul'da yaşayan Adile Özcan ve kız kardeşi Asiye Engin, 5 yıl önce evde nikah şekeri ve söz çikolataları hazırlayıp, paketlemeye başladı. İşleri büyüyen kardeşler, 8 bilezik ve diğer birikimlerini ortaya koyarak, bir dükkan açtı. Arkadaşlarının 'küçük Eminönü' dediği, kendilerinin ise 'Kızçe' ismini verdikleri dükkanda yok yok... Söz, nişan kurulumundan kına hazırlığına, nikah şekerinden davetiyeye, gelin arabası süslemesinden hastane odası süslemeye kadar pek çok organizasyonu yapıyorlar. Adile Özcan'ın gıda mühendisi kızı Hasret Özcan da onlara yardım ediyor.

EV HANIMLARINI İŞ SAHİBİ YAPIYOR

Yurt içinin yanı sıra, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, Hollanda gibi ülkelere gelinlik duvağı ve söz çikolatası gönderdiklerini anlatan Özcan, "ABD'ye de sipariş hazırladığımız oluyor. Bazen yurt dışına ayda 12 bin çikolata gönderiyoruz. Siparişlere yetişemediğimiz zamanlarda ev hanımlarına paketleme yaptırıyoruz.



Onlar da bu sayede hem para kazanıyor, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Sosyal medyada ve internet alışveriş sitelerinde de varız. Gençlerin çok vakti olmadığı için hazırlık aşamasında bizi tercih ediyorlar. Nikah şekeri, düğün çiçeği, duvak hazırlıyoruz, hastane odası, gelin arabası süslüyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

İKİ KIZ KARDEŞİN DAYANIŞMASI

5 yılda yaklaşık 800 çifti evlendirdiklerini belirten Adile Özcan ve kardeşi Asiye Engin, "Bilezik ve birikimlerimizi bir araya getirip dükkanı açtık. İş yaptıkça, malzeme aldık. İki kardeş sırt sırta verdik. Kendi nişanımız, düğünümüzmüş gibi süslemelerde hep en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dediler.

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8 bilezikle başladı işinin patronu oldu
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