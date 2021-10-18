8 bin 215 kişiye istihdam sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Aksıfat Barajı'nın tamamlanmasıyla 82 bin 149 dekar arazi sulanacak, Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine yıllık 8,33 hm3 içme suyu sağlanacaktır. Ayrıca 2,25 MW kurulu güce sahip santral ile yıllık 8,25 GWH enerji üretilecektir" dedi.

Tamamlandığında 83 metre gövde yüksekliğinde olacak olan Aksıfat Barajı'nın gövde dolgusu ve topuk plağının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız; "Dolusavak ve su alma yapısı ile önyüz beton çalışmaları kapsamında şantiyemiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam etmektedir. Tüm çalışmaların tamamlanması ve Baraj'ın Mersinli vatandaşlarımıza bir an önce fayda sağlayabilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Su depolama kapasitesi 60,62 milyon m3 olan Aksıfat Barajı'nın tamamlanması ile 8 bin 215 kişiye istihdam, 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 198 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.