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Giriş Tarihi: 1.1.2025

8 definecinin 12 yıla kadar hapsi istendi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
8 definecinin 12 yıla kadar hapsi istendi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda 5 gün etkili olan orman yangınında 2 bin 159 hektar alan kül olmuştu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi eser bulmak için kaçak kazı sırasında kayayı patlatmak isterken yangın çıkartan şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Şüphelilerin, "kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "taksirle orman yangını çıkarmak" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar olmak üzere toplamda 4 yıldan 12 yıla kadar hapisleri istendi. 8 şüpheli 20 Ocak 2025'te Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
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8 definecinin 12 yıla kadar hapsi istendi
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