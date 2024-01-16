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Giriş Tarihi: 16.1.2024 10:59 Son Güncelleme: 16.1.2024 11:18

8 eve hırsızlık için giren 6 kişilik kadın hırsız şebekesinin ikisi tutuklandı

İstanbul’da girdikleri 5 ayrı adreste milyonluk değerli ile ziynet malzemeleri çalan F.C. ile A.C. isimli hırsız kadınlar son işlerinde yakayı ele verdiler. 6 kişiden oluşan hırsızlık çetesinin iki elemanı olan F.C. ile A.C. isimli kadınlar  tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
8 eve hırsızlık için giren 6 kişilik kadın hırsız şebekesinin ikisi tutuklandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Feriköy'de 5 ayrı adresten milyonun üzerinde eşya ve ziynet malzemesi çalan kadın hırsız şebekesinin peşine düştü.

Maltepe ve Kartal'da da 3 ayrı adresten evden hırsızlık ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, şüphelilerin farklı tarih ve adreslerde evlere girip çıktığını tespit etti.

Ekipler, Şişli İlçesinde 12 Ocak 2024 günü saat 14:00 sıralarında 6 şüpheli kadının Kurtuluş Caddesi Bozkurt Caddesi ve Baruthane Caddesi üzerinde ve ara sokaklarda kapıları zorladıkları ihbarlarının alınması üzerine ekipler bahse konu cadde ve sokaklarda denetim çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında Baruthane Caddesi üzerinde eşkale uyan 2 şüpheli kadın polis tarafından gözaltına alındı. 4 kadından ikisi ise polislerin denetimlerini atlatarak ters yönden kaçıp gözden kayboldu.

Polis tarafından şüphe üzerine gözaltına alınan A. Ç. ve F. Ç. İsimli kadınların üzerlerinde yapılan aramada *hırsızlık amacıyla ikamete giriş için kullanılan 3 adet plastik kapı açma aparatı ele geçirildi. Her iki şahısın polis tarafından alınan ifadeleri doğrultusunda farklı tarihlerde 5 ayrı adresten Duatepe, Bozkurt ve Fulya mahallelerinde 306 bin lira değerinde ziynet eşyası, 6 bin TL, 300 dolar, 2 altın küpe, 1 pırlanta, 2 altın yüzük, 2 altın kolye, 2 cep telefonu ve 10 milyon lira değerinde eşya çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 6 kişilik şüpheli grubundan kimliğini belirlediği F.Ç. ile A.Ç'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda ise A.Ç.'nin Kartal ve Maltepe'de 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı faili firar olarak arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken şebekenin 4 elemanının ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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8 eve hırsızlık için giren 6 kişilik kadın hırsız şebekesinin ikisi tutuklandı
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